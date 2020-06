FC Bayern kann Titel perfekt machen

Am Dienstagabend startet die englische Woche in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München kann am 32. Spieltag vorzeitig den Meister-Titel perfekt machen.

Spannend wird es in Bremen. Bereits am Dienstag kann der FC Bayern mit einem Sieg beim SV Werder den 30. Meistertitel aus eigener Kraft klar machen. Sollten die Münchner bei den Hanseaten gewinnen wäre die Startruppe von der Isar bereits zum achten Mal hintereinander deutscher Meister.

Am Dienstag finden noch drei weitere Begegnungen statt. Gladbach empfängt Wolfsburg, Die Hertha gastiert in Freiburg und Union Berlin spielt gegen Paderborn.