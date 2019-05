FC Bayern jetzt vier Punkte vor BVB

In der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer FC Bayern München im Titelrennen mit Borussia Dortmund seinen Vorsprung am 32. Spieltag ausgebaut. Die Münchner feierten am Nachmittag zu Hause gegen den Letzten Hannover 96 einen 3:1-Sieg.

Die Bayern haben vor den letzten beiden Spieltagen nun vier Punkte Vorsprung auf den BVB. Die Dortmunder kamen im Abendspiel beim SV Werder Bremen nicht über ein 2:2-Remis hinaus.

Die weiteren Ergebnisse der Begegnungen vom Samstag: Borussia Mönchengladbach und 1899 Hoffenheim trennen sich 2:2. Hertha BSC schlägt den VfB Stuttgart mit 3:1 und der VfL Wolfsburg gewinnt gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0.