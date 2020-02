FC Bayern jetzt Erster

Der FC Bayern München ist nach dem 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga neuer Erster. Der Rekordmeister siegte am Samstagnachmittag bei Mainz 05 klar mit 3:1. Mit dem Dreier haben die Münchner die Tabellenführung in Liga eins übernommen.

Der bisherige Tabellenführer RB Leipzig spielte am Abend in einer spannenden und unterhaltsamen Partie gegen Borussia Mönchengladbach nur 2:2-Unentschieden und rutschte damit auf den zweiten Rang ab.

FC Bayern neuer Tabellenführer

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Borussia Dortmund hat zu Hause Aufsteiger Union Berlin deklassiert. Der BVB siegte souverän mit 5:0. Hoffenheim gewinnt gegen Bayer Leverkusen mit 2:1, Düsseldorf und Frankfurt trennen sich 1:1-Remis und Augsburg siegt gegen Bremen mit 2:1.

Der FC Bayern führt die Tabelle jetzt mit 42 Punkten an. Leipzig ist nun Zweiter mit 41 Punkten. Dahinter folgen auf Rang drei der BVB und Gladbach auf Platz vier mit je 39 Punkten.