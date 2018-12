FC Bayern holt Gruppensieg in Champions League

Der FC Bayern München ist in der Fußball Champions League am Mittwochabend als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Die Bayern erreichten am Abend bei Ajax Amsterdam eine 3:3-Unentschieden und sind damit Erster der Gruppe E.

Die TSG 1899 Hoffenheim unterlag dagegen im letzten Vorrundenspiel der Gruppe F bei Manchester City mit 1:2. Die Kraichgauer sind nach der Niederlage als Gruppenletzter ausgeschieden. Im internationalen Wettbewerb geht es für die TSG in dieser Saison nicht mehr weiter.

Die Auslosung für das Champions League Achtelfinale wird am kommenden Montag im UEFA-Hauptquartier in Nyon stattfinden. Neben den Bayern haben sich auch Borussia Dortmund und Schalke 04 für die K.o.-Runde qualifiziert.