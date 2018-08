FC Bayern gewinnt Test gegen ManU

Am Sonntagabend hat der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München im Rahmen der Telekom Sport Trophy gegen Manchester United einen Sieg eingefahren.

Die Münchner siegten in der neugestalteten Allianz Arena verdient mit 1:0. Torschütze für den deutschen Rekordmeister vor 75.000 Zuschauern war Javi Martínez, der in der 59. Minute nach einer Ecke per Kopf gegen die Briten einnetzte.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen“, analysierte der neue Bayern-Coach Niko Kovac das Spiel seines Teams. Am Sonntag, den 12. August starten die Münchner in die Pflichtspiel-Saison. Im Supercup spielt der FC Bayern gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt – Kovac´s vorherigen Arbeitgeber.