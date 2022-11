FC Bayern gewinnt problemlos auf Schalke

Tabellenführer FC Bayern München hat sein letztes Spiel vor der WM-Pause problemlos beim FC Schalke 04 gewonnen. Die Bayern siegten bei den Königsblauen am Samstagabend mit 2 zu 0.



Zudem spielten am Samstagnachmittag: Leverkusen gegen Stuttgart 2 zu 0. Hoffenheim unterliegt Wolfsburg mit 1 zu 2. Bochum siegt in Augsburg mit 1 zu 0. Hertha gegen Köln endete 2 zu 0, Bremen gegen Leipzig 1 zu 2.