Der FC Bayern München bleibt schärfster Verfolger von Tabellenführer Borussia Dortmund. Zum Auftakt des 22. Spieltags haben die Münchner am Freitagabend im Bayern-Duell beim FC Augsburg mit 3:2 gewonnen.

Der Titelverteidiger rückt damit bis auf zwei Punkte Abstand an Dortmund ran. Der BVB tritt erst am Montagabend (20.30 Uhr) beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg an.