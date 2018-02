FC Bayern fertigt Besiktas 5:0 ab

Der FC Bayern München ist in der Fußball Champions League nach einem klaren Sieg gegen Beşiktaş Istanbul auf dem besten Weg in Richtung Viertelfinale. Die Münchner gewannen am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel in der Allianz Arena gegen Besiktas verdient mit 5:0.

In einer flotten Begegnung erzielten je zweimal Müller (43., 66. Minute) und Lewandowski (79., 88. Minute) sowie Coman (53. Minute) vor 70.000 Zuschauern die Tore für den deutschen Rekordmeister. Das Rückspiel beim türkischen Meister findet am Mittwoch, den 14. März in Istanbul statt.