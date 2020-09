Fußball-Bundesliga startet in dieser Woche in die neue Saison – am Freitag 18. September 2020 ist Auftakt der Spielzeit 2020/2021.

Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und dem FC Schalke 04 am Freitag, den 18.09.2020.

Spielbeginn der Partie ist um 20:30 Uhr. Das Spiel gibt es live im Free-TV, dass ZDF überträgt bereits ab 20:15 Uhr.