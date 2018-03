FC Bayern gegen BVB: Robben fit, Reus fraglich

Zum Topspiel am 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Karsamstag (31.03.) zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ist Arjen Robben fit. „Alles fühlt sich wirklich gut an“, sagte der 34-jährige Flügelflitzer auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters.

Der BVB dagegen muss beim Bundesliga-Kracher wohl auf Stürmerstar Marco Reus verzichten. Den 28-Jährige plagen Adduktorenbeschwerden. „Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainieren können. Ob es für Samstag ausgeht, wage ich eher zu bezweifeln“, wird Cheftrainer Peter Stöger auf der Webseite des Bundesligisten zitiert.

Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellendritten findet am Samstag, den 31. März 2018, statt. Anpfiff der Partie in der Münchner Allianz Arena ist um 18:30 Uhr.