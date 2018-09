FC Bayern ganz souverän in Lissabon

In Gruppe E der Champions League hat der FC Bayern München am Mittwochabend bei Benfica Lissabon souverän mit 2:0 gewonnen. Robert Lewandowski (10.) und Renato Sanches (54.) schossen die beiden Tore für den Deutschen Rekordmeister.

Knappe Viertelstunde vor Spielende wurde Thomas Müller eingewechselt und feierte ein Jubiläum. Er absolvierte damit sein 100. Champions-League-Spiel.

In der parallel ausgetragenen Partie der Bayern-Gruppe siegte Ajax Amsterdam gegen AEK Athen. Die Niederländer gewannen mit 3:0 gegen die Griechen. In 14 Tagen können die Münchner bereits „dahoam“ die Weichen für´s Achtelfinale stellen. Dann gastiert Amsterdam in der Allianz Arena.