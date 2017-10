FC Bayern erstmals Tabellenführer in dieser Saison

Der FC Bayern München führt erstmals in dieser Saison die Tabelle der Fußball-Bundesliga an. Die Münchner siegten im Samstagabend in der Allianz Arena vor gut 75.000 Zuschauern gegen den RB Leipzig verdient mit 2:0. James in der 19. und Lewandowski in der 38. Minute machten am 10. Spieltag den Dreier für das Heynckes-Team klar.

Bayern neuer Tabellenführer

Da Dortmund bereits am Nachmittag Hannover 96 mit 2:4 unterlag, haben die Bayern den BVB von der Tabellenspitze verdrängt. München führt nun mit 23 Punkten. Der BVB folgt auf Rang zwei mit 20 und Leipzig auf Platz drei mit 19 Zählern.

Die weiteren Spiele

In den weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag siegte Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger SV mit 2:1. Das gleiche Resultat gab es in der Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Die TSG 1899 Hoffenheim kassierte gegen Borussia Mönchengladbach eine 1:3-Heimschlappe. Schalke und Wolfsburg trennen sich 1:1-Remis. Bereits am Freitagabend trennten sich Mainz und Frankfurt ebenfalls 1:1-Unentschieden.

Am Sonntag spielen noch Bremen gegen Augsburg. Im baden-württembergischen Derby treffen Stuttgart und Freiburg aufeinander.