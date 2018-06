FC Bayern eröffnet Bundesliga-Saison gegen Hoffenheim

Der FC Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim eröffnen die neue Bundesliga-Saison 2018/19. Am Freitag, den 24. August werden in der Münchner Allianz Arena die Mannschaften um 20:30 Uhr spielen, wie heute bei der Vorstellung des neuen Bundesliga-Spielplans mitgeteilt wurde. Die weiteren Spielbegegnungen des ersten Spieltages am 25. und 26. August lauten: Dortmund – Leipzig, Gladbach – Leverkusen, Hertha – Nürnberg, Bremen – Hannover, Freiburg – Frankfurt, Mainz -Stuttgart, Wolfsburg – Schalke und Düsseldorf – Augsburg.

Bereits ab dem 3. August 2018 findet der Auftakt in der 2. Bundesliga statt. Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga und dem 18. Spieltag der 2. Bundesliga am 21. bis 23. Dezember 2018 und endet in der Bundesliga am 18. Januar 2019 und in der 2. Bundesliga am 29. Januar 2019. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag findet am 18. Mai 2019 statt, einen Tag später beschließt die 2. Bundesliga ihre Saison. Der DFB-Pokal-Wettbewerb beginnt vom 17. bis 20. August 2018 – das Finale in Berlin wird am 25. Mai 2019 ausgetragen.