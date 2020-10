FC Bayern empfängt Frankfurt

Am 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München am Samstagnachmittag die Elf von Eintracht Frankfurt.

Neben der Partie des Titelverteidigers gegen die Hessen in der Münchener Allianz Arena, stehen noch vier weitere Begegnungen auf dem Spielplan.

Der aktuelle Tabellenführer RB Leipzig spielt gegen Hertha. Union Berlin muss gegen den SC Freiburg ran. Mainz empfängt Gladbach.

Am Abend kommt es dann zum Ruhrpott-Derby BVB gegen Schalke. Bereits am Freitagabend spielten Stuttgart gegen Köln 1:1.