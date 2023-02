FC Bayern behauptet Platz 1

22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern München behauptet die Spitzenposition durch einen 3 zu 0-Sieg am Sonntagabend gegen Union Berlin. Der BVB siegte bereits am Samstag in Hoffenheim und folgt punktgleich mit den Bayern auf Rang zwei.

Die weiteren Ergebnisse: Mainz schlägt Gladbach 4 zu 0, Wolfsburg siegt in Köln mit 2 zu 0 und Hertha gewinnt gegen Augsburg mit 2 zu 0.

Leipzig siegt knapp gegen Frankfurt mit 2 zu 1, Bremen schlägt Bochum 3 zu 0, Schalke besiegt Stuttgart mit 2 zu 1 und Freiburg gegen Leverkusen endete 1 zu 1-Unentschieden.