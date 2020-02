Der FC Bayern München hat am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga Platz eins der Tabelle behauptet. Der Titelverteidiger siegte am Sonntagnachmittag beim 1. FC Köln souverän mit 4:1.

Lewandowski, Coman und ein Doppel-Pack von Gnabry sichertem dem Rekordmeister den Dreier und die Tabellenführung in Liga eins. Uth erzielte den einzigen Treffer für die Kölner.