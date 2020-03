Fast 700 Corona-Fälle in Deutschland

Das neuartige Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Aktuell sind deutschlandweit fast 700 Menschen Menschen mit dem Virus infiziert, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit (Stand: 7.3.2020, 8 Uhr: 684 Infizierte).

Betroffen sind inzwischen alle Bundesländer bis auf Sachsen-Anhalt. Mehr als die Hälfte der bundesweiten Infektionen entfällt auf NRW (346 Erkrankungen). Bayern folgt mit 117 Infizierten, Baden-Württemberg mit 116 Erkrankungen.

Weltweit hat die Zahl der Infizierten erstmals die 100.000-Marke geknackt. Rund 80 Prozent der Erkrankungen gibt es in China (Festland). In Europa ist Italien am stärksten betroffen. Die Fallzahlen liegen hier laut RKI bei mehr als 4.600 Infizierten.