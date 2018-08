Fast 290 Millionen Dollar Schmerzensgeld für Krebsopfer

Ein Gericht in den USA verurteilt US-Konzern Monsanto nach Krebserkrankung eines Mannes durch Glyphosat zu gigantischem Schmerzensgeld. Die Bayer-Tochter muss einem an Krebs erkranktem Mann fast 290 Millionen Dollar Schadensersatz bezahlen. Das hat ein Geschworenen-Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien entschieden.

Der 46-jährige Mann setzte als Schädlingsbekämpfer an Schulen Dutzende Male im Jahr Unkrautvernichter ein. Er sei wegen des Einsatzes von Glyphosat haltigen Mittel an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, warf er vor Gericht dem Chemie-Unternehmen vor. Der Konzern kündigte Berufung gegen das Urteil an. Monsanto bestreitet, dass Glyphosat eine krebsauslösende Wirkung hat.