Fast 120 Corona-Fälle in Deutschland

Die Zahl der bestätigten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 ist in Deutschland auf fast 120 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Sonntag mit. Damit hat sich die Zahl der Infizierten gegenüber dem Vortag fast verdoppelt.

Etwa 70 der Betroffenen kommen aus Nordrhein-Westfalen. 19 bestätigte Corona-Fälle gibt es in Bayern, 15 in Baden-Württemberg.

Acht gibt es in Hessen, jeweils zwei in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sowie jeweils einen in Hamburg, Bremen und Niedersachsen.