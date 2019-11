Familie Ost und West immer ähnlicher

Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall verschwinden die Unterschiede im familiären Zusammenleben zwischen Ost und West zusehends. Das teilte das Statistische Bundesamt zum Jahrestag des Falls der Berliner Mauer am 9. November 2019 mit.

Ein Beispiel hierfür sind die Veränderungen bei den Eheschließungen oder beim Durchschnittsalter von Frauen bei der Geburt des ersten Kindes, wo Ost und West fast auf Augenhöhe liegen.

Deutliche Unterschiede bestehen allerdings noch bei der Kinderbetreuung. Kleinkinder in Ostdeutschland sind weitaus häufiger in Tagesbetreuung als in Westdeutschland. Während im Jahr 2018 rund jedes zweite ostdeutsche Kind unter drei Jahren (52 %) in einer Tagesbetreuung war, war dies im Westen bei weniger als jedem dritten Kind der Fall (30 %).