Falsches Etikett: Bier-Rückruf

Bier-Rückruf wegen falschem Rückenetikett „Alkoholfrei“ – Gefahr von einem unbeabsichtigten Alkoholkonsum.

Die Brauerei Braunschweig ruft vorsorglich den Artikel „Turmbräu Export PET-Flasche (0,5 l)“ zurück, der beim Supermarkt Penny vertrieben wird. Das alkoholhaltige Turmbräu Export wurde versehentlich mit dem falschen Rückenetikett von „Turmbräu alkoholfrei“ beklebt, teilte das Unternehmen mit. Es handele sich um die 0,5 Liter PET-Flasche mit Mindesthaltbarkeitsdatum 04/2019 und den Losnummern L: 00 F12 01 bis L: 23 F12 59.

Von der Rückrufaktion sind Penny-Märkte in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und das Saarland betroffen. Das Getränk kann gegen Erstattung des Kaufpreises in der jeweiligen Einkaufsstätte zurückgegeben werden, so der Bierbrauer.