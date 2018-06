Fall Susanna: Tatverdächtiger in U-Haft

Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna F. ist in Untersuchungshaft genommen worden. Es gab ein Teilgeständnis des mutmaßlich Tatverdächtigen Ali B.. Laut Polizei Westhessen und Staatsanwaltschaft hat der Iraker den Mord an der 14-jährigen zugegeben. Eine Vergewaltigung habe er allerdings bestritten.

Als Motiv für die Tat gab Ali B. an, dass er aufgrund von Verletzungen im Gesicht von Susanna, die infolge eines Sturzes entstanden sein sollen, befürchtet habe, dass diese die Polizei informieren werde.

Die Ermittlungsrichterin in Wiesbaden hat nach mehrstündiger Vernehmung Haftbefehl gegen den 20-jährigen Ali B. erlassen. Er wurde anschließend mit einem Hubschrauber in ein Gefängnis in Frankfurt gebracht.