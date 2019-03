Fall Rebecca: Polizei durchkämmt Waldgebiet

Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin durchsucht die Polizei seit Donnerstagmittag ein Waldgebiet bei Storkow in Brandenburg. Circa 90 Beamte seien seit 11 Uhr vor Ort, teilte die Berliner Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Auch vier Diensthunde seien im Einsatz. Grund für die Durchsuchungen sei ein aktueller Hinweis, hieß es weiter. Die 15-jährige Rebecca wird seit dem 18. Februar vermisst, was für eine breite Medienberichterstattung gesorgt hat. Sie war an diesem Tag nicht in der Schule erschienen.

Zuvor hatte sie sich bei Familienangehörigen aufgehalten. Einige Tage später hatte die dritte Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Zuletzt war der 27-jährige Schwager der Vermissten festgenommen worden.