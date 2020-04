Fällt das Oktoberfest aus?

Fällt das Münchner Oktoberfest 2020 aus? Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) steht die Wiesn wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf der Kippe.

„Ich bin sehr, sehr skeptisch. Und ich kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist … Das wäre zwar schade, aber aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich“, sagte Söder bei einem Interview, dass beim Bayerischen Rundfunk zu finden ist.

Das Oktoberfest soll in diesem Jahr vom 19. September bis 4. Oktober über die Bühne. Noch ist allerdings nichts entschieden – die Wiesn-Fans können noch hoffen.

In den kommenden zwei Wochen will Bayerns Landeschef mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eine abschließende Entscheidung gemeinsam treffen, ob das größte Volksfest der Welt in diesem Jahr stattfindet.