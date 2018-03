Extremsportlerin paddelt wieder los

Extremsportlerin Freya Hoffmeister aus Husum geht wieder paddeln. Am Freitag startet die Schleswig-Holsteinerin in Pacific City zum zweiten Teil ihrer Umrundung des nordamerikanischen Kontinents. Insgesamt acht bis zehn Jahre hat die Geschäftsfrau für die 50 000 Kilometer lange Gesamtstrecke eingeplant. «Es können auch zwölf werden, je nachdem, wie meine persönlichen Verhältnisse sich entwickeln und meine physischen Konditionen.» Wenn sie ihr Ziel erreicht hat, werde sie ungefähr 60 Jahre alt sein.

Freya Hoffmeister hat das Mammutprojekt in zwei Halbkreise geteilt: Startpunkt ist jeweils Seattle, das Ziel New York – einmal mit dem Uhrzeigersinn, einmal entgegen. «Die nördlichen Abschnitte sind nur ein paar Monate im Jahr eisfrei: Wenn ich nur in eine Richtung paddeln würde, würde sich die Umrundung um mehrere Jahre verlängern», erklärte Hoffmeister.

Auf ihrer ersten Tour im vergangenen Jahr paddelte die 54-Jährige von Seattle aus 151 Tage bis Cape Kiwanda im US-Bundesstaat Oregon. Dort nimmt sie in diesem Jahr die Umrundung wieder auf. Zunächst geht es in Richtung Süden bis San Diego. Von dort dann per Flugzeug zurück in den Norden nach Kodiak, um für drei Monate im Uhrzeigersinn am Kontinent entlang zu paddeln.

Nordamerika ist nicht die erste extreme Reise der Freya Hoffmeister. 2007 paddelte sie in 33 Tagen um Island herum, 2009 dann ihr erster Kontinent in Rekordzeit: Die 18 000 Kilometer um Australien herum schaffte sie in 11 Monaten als schnellster Mensch. Und 2011 startete die Geschäftsfrau aus Husum als erster Mensch überhaupt die Umrundung Südamerikas. Für die 27 000 Kilometer und 13 Länder brauchte sie 30 Monate.