Ex-Krankenpfleger Niels H. gesteht Morde

Der verurteilte Patientenmörder Niels H., der wegen 100-fachen Mordes an Patienten vor dem Landgericht Oldenburg erneut angeklagt ist, hat die Taten zum Prozessauftakt gestanden. Eine entsprechende Frage bejahte der Ex-Krankenpfleger am Dienstag übereinstimmenden Medienberichten zufolge.

Der Angeklagte war von 1999 bis Mitte 2005 als Krankenpfleger in Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst tätig. Er war bereits im Februar 2015 unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld vom Landgericht Oldenburg unter anderem wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Insgesamt hatten die Behörden in 332 Fällen Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts gegen H. eingeleitet.