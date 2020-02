Urteil im Fall Harvey Weinstein: Der frühere Film-Produzent ist vor einem Gericht in New York wegen Sexualverbrechen – Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung – für schuldig gesprochen worden. Das teilte die Geschworenen-Jury dem Obersten New Yorker Gericht am Montag mit.

Dem ehemaligen Hollywood-Mogul droht nun eine mehrjährige Haftstrafe. Das Strafmaß für den 67-jährigen Film-Manager soll in rund zwei Wochen verkündet werden. Bis dahin muss Harvey Weinstein in Haft.