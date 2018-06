Eurozone: Einzelhandel im Plus

Im April 2018 stieg das saisonbereinigte Absatzvolumen des Einzelhandels gegenüber März 2018 im Euroraum (ER19) um 0,1% und in der EU28 um 0,4%, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Im März 2018 war das Einzelhandelsvolumen im Euroraum um 0,4% und in der EU28 um 0,2% gestiegen. Gegenüber April 2017 stieg der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex im April 2018 sowohl im Euroraum als auch in der EU28 um 1,7%.

Monatlicher Vergleich nach Einzelhandelssektor und nach Mitgliedstaat

Im Euroraum ist der Anstieg des Absatzvolumens im Einzelhandel um 0,1% im April 2018 gegenüber März 2018 darauf zurückzuführen, dass im Nicht-Nahrungsmittelsektor ein Zuwachs um 1,7% verzeichnet wurde, während das Absatzvolumen von „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,7% und von Motorenkraftstoffen um 0,8% zurückging. In der EU28 ist der Anstieg des Absatzvolumens im Einzelhandel um 0,4% auf Zuwächse im Nicht-Nahrungsmittelsektor um 1,5% und bei Motorenkraftstoffen um 0,6% zurückzuführen, während das Absatzvolumen von „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,5% zurückging.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, registrierten Deutschland (+2,3%), Rumänien (+1,7%), Irland, Litauen und das Vereinigte Königreich (je 1,5%) die größten Anstiege des Einzelhandelsvolumens insgesamt. Die stärksten Rückgänge wurden in Portugal (-4,1%), Slowenien (-2,0%) und Estland (-1,8%) verzeichnet.

Jährlicher Vergleich nach Einzelhandelssektor und nach Mitgliedstaat

Im Euroraum ist der Anstieg des Absatzvolumens im Einzelhandel um 1,7% im April 2018 gegenüber April 2017 darauf zurückzuführen, dass im Nicht-Nahrungsmittelsektor ein Zuwachs um 3,2% und bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,4% verzeichnet wurde, während das Absatzvolumen von Motorenkraftstoffen um 0,7% zurückging. In der EU28 ist der Anstieg des Absatzvolumens im Einzelhandel um 1,7% auf Zuwächse im Nicht-Nahrungsmittelsektor um 3,4% und bei Motorenkraftstoffen um 1,3% zurückzuführen, während das Absatzvolumen von „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um 0,3% zurückging.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten Zuwächse des Einzelhandelsvolumens insgesamt in Rumänien (+7,4%), Polen (+6,6%) und Litauen (+6,5%) verzeichnet. Die stärksten Rückgänge wurden in Malta (-3,1%), Belgien (-1,5%) und Slowenien (-1,4%) registriert.