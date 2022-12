Europäischer Filmpreis für „Triangle of Sadness“

Gewinner der Europäischen Filmpreise 2022 ausgezeichnet: Der European Film Award in der Kategorie bester Film geht an den Streifen „Triangle of Sadness“.

Mit vier Auszeichnungen war „Triangle of Sadness“ der große Gewinner bei der Gala-Show am Samstagabend im isländischen Reykjavik Abends.