In der Fußball Europa League haben sich Schachtjor Donezk und Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend in Charkiw in ihrem Hinspiel mit einem 2:2 unentschieden getrennt.

Ein Remis gab es auch in der Partie zwischen FK Krasnodar und Bayer 04 Leverkusen. Im Hinspiel des Sechzehntelfinales trennten sich die beiden Teams torlos.