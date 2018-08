Europa League: Leipzig gegen Salzburg

Pikantes Duell in der Europa League: RB Leipzig wird in einer Gruppe mit dem FC Red Bull Salzburg spielen. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im Grimaldi-Forum in Monaco. Aufgrund des gemeinsamen Sponsors gelten die Vereine als Schwesterclubs. Weiter spielt in der Gruppe B auch Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim.

Losglück für Leverkusen

Bayer Leverkusen trifft in Europa-League-Gruppe A auf Ludogorez Rasgrad, FC Zürich und AEK Larnaka . Eintracht Frankfurt spielt in Gruppe H mit Lazio Rom, Olympique Marseille und Apollon Limassol.