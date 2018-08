Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Play-off-Runde zur Europa-League-Gruppenphase erreicht. Die Sachsen trennten sich am Donnerstag im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde vom rumänischen Pokalsieger Universitatea Craiova mit 1:1. Das Hinspiel hatten die „Roten Bullen“ bereits mit 3:1 gewonnen. In der nächsten Runde spielt das Team von Trainer Ralf Rangnick am 23. und 30. August entweder gegen Sorja Luhansk oder Sporting Braga.