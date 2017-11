Die Ergebnisse des 4. Spieltags in der Fußball Europa League mit deutscher Beteiligung. Der 1. FC Köln schlägt den weissrussischen Meister FC Bate Borissow mit 5:2. Hertha BSC Berlin gewinnt gegen den ukrainischen Klub Sorja Luhansk mit 2:0. Istanbul Basaksehir und die TSG 1899 Hoffenheim trennen sich Unentschieden mit 1:1.

Köln und Berlin sind trotz der Heimsiege in ihren Gruppen H bzw. J weiter Tabellenletzter. Hoffenheim belegt nach dem Remis in Gruppe C den vorletzten Tabellenrang.