Europa League: Frankfurt spielt Remis gegen Chelsea

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League im Halbfinal-Hinspiel zu Hause gegen den FC Chelsea am Donnerstagabend unentschieden gespielt. 1:1 spielte die SGE gegen die Engländer vor gut 48.000 Zuschauern.

Luka Jovic brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung. Pedro Rodríguez besorgte den Ausgleich in der 45. Minute. Das Rückspiel steigt in einer Woche, am 9. Mai, in London.

Im zweiten Halbfinale siegte der FC Arsenal gegen den FC Valencia mit 3:1. Diakhaby brachte die Spanier in Führung. Lacazette mit einem Doppelpack und Aubameyang sicherten mit ihren Toren den Heimerfolg. Dank des klaren Sieges stehen die „Gunners“ wohl mit einem Bein im Finale.