Eintracht Frankfurt hat im Hinspiel der Qualifikations-Playoffs für die Europa League verloren. Bei Racing Straßburg unterlagen die Hessen am Donnerstagabend mit 1:0 und müssen nun um den Einzug in die Gruppenphase bangen.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Straßburgs Kévin Lucien Zohi nach gut einer halben Stunde. Die Entscheidung fällt in einer Woche im Rückspiel. Am 29. August sind die Elsässer in Frankfurt zu Gast.