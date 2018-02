Europa League: BVB schlägt Bergamo

Im Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa League hat Borussia Dortmund am Donnerstagabend gegen Atalanta Bergamo mit 3:2 verdient gewonnen. In einer unterhaltsamen Begegnung rettet Batshuayi mit einem Doppelpack in der (65. und 90.+1) den Sieg für den BVB. Schürrle brachte die Schwarz-Gelben in der 30. Minute zunächst mit 1:0 in Führung. Bergamos Ilicic glich in der 51. Minute aus und brachte Atalanta nur fünf Minuten sogr mit 1:2 in Führung.

Mit dem Sieg im Rücken hat der BVB die Weichen für den Einzug in die nächste Runde gestellt. Dennoch ist die Elf aus Italien nach einem starken Auftritt und zwei Auswärtstoren keineswegs schon geschlagen.