Europa League: Bayer, Leipzig und Frankfurt siegen

Eintracht Frankfurt nimmt nach einem überzeugenden 4:1-Sieg am zweiten Spieltag der Gruppenphase gegen Lazio Rom, Kurs auf die Zwischenrunde der Europa League. In Gruppe H führen die Frankfurter nun die Tabelle mit 6 Punkten vor den Römern an.

Bereits zuvor hat es auch Siege für Bayer Leverkusen und RB Leipzig gegeben. Leverkusen siegte daheim gegen AEK Larnaka mit 4:2. In Gruppe A führt Leverkusen mit sechs Punkten die Tabelle an, gefolgt vom punktgleichen.

Der RB Leipzig nahm in Gruppe B nach einem 3:1 bei Rosenborg Trondheim den ersten Dreier mit nach Hause. Der FC Salzburg hat in dieser Gruppe weiterhin eine weiße Weste und steht mit nun sechs Punkten an der Spitze. Dahinter folgen punktgleich Leipzig und Celtic Glasgow mit jeweils drei Punkten.