Europa im Lotto-Fieber

Mit der Höhe eines Jackpots steigt auch das Lotto-Fieber. Und dies dürfte am heutigen Freitag (23.08.2019) quer durch Europa grassieren. Bei den beiden großen europäischen Lotterien „Eurojackpot“ und „Euro Millions“ (in Österreich: Euromillionen) liegen heute zur Ziehung der Eurolotto-Zahlen insgesamt rund 190 Millionen Euro in den Jackpots.

Beim Eurojackpot geht es am Freitagabend bei der Ausspielung der Gewinnzahlen in Helsinki um 90 Millionen Euro. Bei Euromillions werden bei der Ziehung am Abend in Paris sogar 100 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse erwartet.

Bei beiden Eurolotto-Spielen braucht es für einen Hauptgewinn „7 Richtige“ (5 plus 2). Bei beiden Lotterien können die Jackpots nicht ins Unendliche wachsen. Bei Euromillions liegt die Obergrenze bei 190 Millionen Euro, bei Eurojackpot ist indes eine eingebaute Höchstgrenze von 90 Millionen Euro erreicht.

Spanier können auf beide Euro-Jackpots hoffen

Auf beide Jackpots können allerdings nur Lottospieler aus Südeuropa hoffen. Nur in Spanien werden beide Europa-Lotterien „offiziell“ zum Mitspielen angeboten.

Am Eurojackpot beteiligen sich 18 Länder: Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Bei Euromillions machen neun Länder mit: Frankreich, Spanien, England, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal und die Schweiz.