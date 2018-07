Euromillions Zahlen, Dienstag 17. Juli 2018

Bei der Ziehung von Euromillions (in Österreich: Euromillionen) am Dienstag, den 17.07.2018 wurden am Abend folgende Gewinnzahlen in der Pariser Glücksschmiede gezogen. Die 5 aus 50 Hauptzahlen im Eurolotto lauten 4, 6, 27, 48, 50. Die beiden Sternzahlen (Zusatzzahlen) lauten 1, 11. Angaben ohne Gewähr.

Der Jackpot wurde nicht geknackt, teilte der Lotteriebetreiber mit. Am Freitag winken rund 27 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Zwei Lotto-Spieler aus Frankreich und England erzielten „5 plus 1“ und gewinnen jeweils mehr als 345.000 Euro in der zweiten Gewinnklasse.