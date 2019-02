Eurolotto Zahlen (15.02.19): Jackpots nicht geknackt

Die Jackpots im Eurolotto „Eurojackpot“ und „Euromillions“ (in Österreich: Euromillionen) wurden bei der Ziehung am gestrigen Freitag (15.02.2019) nicht geknackt. Der Eurojackpot steigt zur nächsten Spielrunde am Freitag auf rund 19 Millionen Euro. Bei Euromillions geht es bereits am Dienstag (19. Februar) weiter. Hier wird nun die Wahnsinns-Summe von rund 176 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse erwartet.

Zwar hat in beiden großen Europa-Lotterien niemand alle Gewinnzahlen richtig vorhergesagt, viele Lottospieler quer durch Europa konnten jedoch einen Großgewinn absahnen. Sieben Großgewinne wurden bei Eurojackpot erspielt: Deutschland (3), Slowakei und Spanien jeweils 323.184,90 Euro in Klasse zwei sowie in Gewinnklasse 3 jeweils 285.163,10 Euro in Deutschland und Polen.

Sechs Tipper aus England, Frankreich (2), Spanien, Portugal, Belgien schrammten am Euromillions-Hauptgewinn knapp vorbei. Für die „sechs Richtigen“ (5 plus 1) gibt es in Gewinnklasse zwei jeweils fast 317.000 Euro.

Gewinnzahlen vom Freitag, 15.02.2019

Eurojackpot

5 aus 50: 1 – 24 – 30 – 31 – 47

2 aus 10: 7 – 9

Euromillions / Euromillionen

5 aus 50: 15 – 27 – 34 – 38 – 49

2 aus 12: 2 – 10

Alle Angaben ohne Gewähr.