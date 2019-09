Eurolotto Wahnsinn: 188 Millionen Euro im Jackpot

Der Jackpot beim Eurolotto „Euromillionen“ ist weiterhin unknackbar. Bei der nächsten Ziehung der Euromillionen Gewinnzahlen am Freitag-Abend (20.09.2019) klettert der „Europot“ auf sagenhafte 188 Millionen Euro. Seit genau 17. Spielrunden in Folge gab es keinen Volltreffer mit „5 plus 2“-Richtigen.

Gewinnzahlen im Eurolotto werden immer am Dienstag und Freitag in Paris gezogen. Zum Hauptgewinn bei Euromillions braucht´s sieben Richtige – fünf aus 50 Hauptzahlen und zwei aus 12 Zusatzzahlen. Die Gewinnchance in Klasse eins beim Euromillionen-Lotto liegt bei etwa 1 zu 139 Millionen.