Eurolotto: Rekordgewinn für Schweizer Lottospieler

In der Schweiz hat am Dienstagabend ein Lottospieler einen Rekordgewinn eingefahren. Mit den „5 plus 2“-Richtigen beim Eurolotto „Euromillions“ hat der Tipper aus der Region Nordwestschweiz rund 162 Millionen Euro gewonnen. Der alte Rekord in der Alpenrepublik lag bei rund 138 Millionen Euro und wurde im Dezember vergangenen Jahres – ebenfalls bei Euromillions – aufgestellt.

Wie die Schweizer Lottogesellschaft „Swisslos“ mitteilte, hatte der Glückspilz sieben Felder gespielt und für seinen Tippschein 24,5 Schweizer Franken ausgegeben. Der Glücks-Tipp befand sich im sechsten Tippfeld. Die Glücks-Zahlen waren 7, 17, 29, 37 und 45 sowie die beiden Sternzahlen 3 und 11.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr geht damit ein Euro Millions-Hauptgewinn in die Schweiz. Anfang April 2018 tippte ein Spieler aus dem Kanton Bern die richtigen fünf Zahlen und zwei Sterne. Auch sein Gewinn über mehr als 78 Millionen kann sich sehen lassen.

Neben der Schweiz kann Euro-Millions auch in Portugal, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Grossbritannien, Irland und Österreich gespielt werden. In Deutschland wird die Lotterie nicht angeboten.