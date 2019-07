Eurolotto Jackpots steigen weiter

Bei der Ziehung der Gewinnzahlen am Freitag, 12.07.2019, bei den beiden großen Eurolotto-Spielen „Eurojackpot“ und „Euromillionen“ (Euromillions) wurden die Jackpots erneut nicht geknackt. Niemand sagte bei beiden großen Lotterien die „sieben Richtigen“ vorher, berichtet Lottozahlen News.

Bei Eurojackpot werden bei der Spielrunde am nächsten Freitag nun voraussichtlich rund 27 Millionen Euro in Klasse eins erwartet. Bei Euromillionen haben die Glücksritter bereits am kommenden Dienstag (16. Juli) die Chance auf einen gigantischen Jackpot. Dann geht es um einen Europot von rund 97 Millionen Euro.