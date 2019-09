Der Jackpot im Eurolotto „Euromillionen“ (Euromillions) ist schon wieder nicht geknackt worden. Die Ziehung am Dienstag in Paris ergab wieder keinen Treffer in der obersten Gewinnklasse, wie Lottozahlen.News mitteilte.

Damit steht auch bei der nächsten Ziehung an diesem Freitag (6. September 2019) beim Eurolotto wieder eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe für den Hauptgewinner bereit. Mit „5 plus 2“-Richtigen können bis zu 139 Millionen Euro abgeräumt werden.