Eurolotto: Im Eurojackpot 54 Millionen

Eurojackpot Spieler bekommen am Freitag, 14.06.2019, eine neue Chance auf einen satten Jackpot-Gewinn im Eurolotto. Rund 54 Millionen Euro warten auf die richtigen Gewinnzahlen für Europas Lottospieler. Im zweiten Rang werden voraussichtlich rund zwei Millionen Euro erwartet.

Weil niemand vier Mal in Folge die richtigen Eurojackpot-Zahlen hatte ist der Gewinntopf zur Ziehung am 14. Juni 2019 weiter auf diese gewaltige Summe angeschwollen. Gezogen werden die Gewinnzahlen am Abend in Finnlands Hauptstadt Helsinki gegen 20 Uhr.

Wer sein Lotto-Glück versuchen will: Ein Tipp im Eurolotto kostet zwei Euro. Die Gewinnchancen auf „5 plus 2“-Richtige sind allerdings nur minimal: Für den Hauptpreis liegen sie bei mageren 1:95,3 Millionen.