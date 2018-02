Eurolotto: Euromillions Jackpot mit fast 178 Mio. € ist weg

Jetzt ist er weg: Der Euromillions Jackpot mit fast 178 Millionen Euro ist geknackt. Nach Angaben von Lotto News wurde der Gewinntopf im Eurolotto zum ersten Mal in diesem Jahr geknackt. Bei der gestrigen Freitags-Ausspielung gibt es zwei Gewinner des Europots. Die Gewinner erhalten für „5 plus 2 Richtige“ jeweils fast 89 Millionen Euro. Die Gewinner kommen aus Spanien und England.

Fünf weitere Spieler schrammten am Hauptgewinn knapp vorbei. In der Gewinnklasse 2 können die Mitspieler immerhin noch jeweils knapp eine halbe Million Euro einstreichen. Am Dienstag startet der Jackpot mit 17 Millionen Euro wieder von vorne.