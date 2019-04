Eurolotto: EuroJackpot-Jagd geht weiter

Die Jagd nach einem prall gefüllten Eurojackpot geht weiter. Zum fünften Mal hintereinander gab es beim Eurolotto keinen Sieger in der Gewinnklasse eins (5 richtige Gewinnzahlen plus 2 Eurozahlen) bei der Ausspielung am Freitag, 19.04.2019. Keiner der Tipper aus 18 europäischen Ländern hatte sich bei der gestrigen Ziehung für die Kombination 18, 21, 37, 43 und 47 sowie die beiden Zusatzzahlen 1 und 3 entschieden.

Jetzt geht es bei der nächsten Freitags-Ziehung um satte 63 Millionen Euro, wie der Lotteriebetreiber mitteilte. Drei Lottospieler aus Finnland, Norwegen und Polen lagen mit ihren Tipps nur knapp daneben. Ihnen fehlte die passende zweite Zusatzzahl (Eurozahl). Für die „Sechser“-Tipps gibt es in der zweiten Gewinnklasse immerhin noch jeweils rund 680.000 Euro.