Bei der Ziehung der Eurojackpot Gewinnzahlen am 10.07.2020 gab es keinen Hauptgewinner. Beim Eurolotto geht es nun in der nächsten Woche um 33 Millionen Euro in Gewinnklasse 1 (5 plus 2), teilte die finnische Lottogesellschaft Veikkaus mit.

Diese Woche gab es im Eurolotto im Gewinnrang zwei vier Tickets mit denen sechs richtige Gewinnzahlen (5 plus 1) gespielt wurden – zwei in Deutschland, zwei in Finnland. Die Glückspilze gewinnen jeweils fast eine halbe Million Euro bei Eurojackpot.