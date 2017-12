Eurojackpot: Zwei neue Millionäre – Zahlen vom 22. Dezember

Die Eurojackpot-Ziehung (22.12.2017) zwei Tage vor Heiligabend beschert jeweils einem Tipper aus Deutschland (Hessen) und Polen ein sattes Weihnachtsgeschenk in Form eines Geldgewinn in Höhe von jeweils 1.476.716,40 Euro. Sie haben auf ihrem Spielschein jeweils einen „Sechser“ – fünf richtige Hauptzahlen plus eine Eurozahl – richtig getippt und sind jetzt Millionär. Beiden fehlte lediglich die zweite passende Eurozahl um den Jackpot zu knacken, der damit zur letzten Ziehung in diesem Jahr am 29. Dezember auf 34 Millionen Euro steigt, berichtet Lotto News.

Die Gewinnzahlen im Eurolotto vom Freitag, den 22. Dezember 2017, lauten 16, 26, 32, 40 und 47. Die beiden Eurozahlen sind die 1 und die 6. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.

Bereits seit vier Spielrunden ist die erste Gewinnklasse beim Eurolotto nicht geknackt worden. Vier weitere Tipper, alle aus Deutschland (Baden-Württemberg, Niedersachsen, 2 x Nordrhein-Westfalen), können sich zum Weihnachtsfest über einen satten Großgewinn freuen. Die vier glücklichen Gewinner räumen dank „5 Richtiger“ in Klasse drei jeweils 139.582,70 Euro ab.

Der Eurojackpot-Sockelbetrag startet immer mit 10 Millionen Euro. Der erste Gewinnrang (Jackpot) kann bis auf gigantische 90 Millionen Euro anwachsen. Sieben Richtige, 5 Haupt- und 2 Euro-Zahlen braucht man um die höchste Gewinnklasse abzuräumen. Die Chance den Eurolotto-Jackpot zu knacken liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen.