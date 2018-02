Eurojackpot Ziehung ohne Hauptgewinner

Eurojackpot wurde am Freitag (16. Februar 2018) nicht geknackt – niemand tippte europaweit die richtigen Zahlen. Wie Lotto News berichtet steigt der Gewinntopf beim Eurolotto auf 22 Millionen Euro zur nächsten Ziehung. Einen Lotto-Millionär gab es trotzdem – und der kommt aus Deutschland. In Sachsen-Anhalt wurde der zweite Rang mit „6 Richtigen“ (5 plus 1) geknackt. Mehr als 1,6 Millionen Euro werden dafür überwiesen.

Gewinnzahlen vom Freitag, 16.02.2018

5 aus 50 Hauptzahlen: 4-8-19-25-44

2 aus 10 Eurozahlen: 9-10

Angaben ohne Gewähr.

Vor genau einer Woche war der Eurojackpot bei der gesetzlichen Höchstsumme geknackt worden. Eine Tippgemeinschaft aus Finnland konnte sich über einen 90 Millionen-Jackpot freuen. Im Herbst 2016 hatte ein Spieler aus Baden-Württemberg die 90 Millionen Euro gewonnen – den bislang höchsten deutschen Lotto-Gewinn.